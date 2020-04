Los días en que Yamila Reyna sobrevivió evadiendo el Transantiago

La actriz argentina Yamila Reyna vivió días muy difíciles en Chile en términos económicos luego de ser estafada por una ex pareja.

Algo de esta historia la había revelado durante su participación en "La Divina Comida" de Chilevisión, pero esta semana en "Sigamos de Largo" de Canal 13 narró detalles del asunto.

"Cuando volví de México, después de esa relación que te conté que me dejó en pelota, yo agarré un programa. O sea, empecé a golpear puertas y consigo hacer un programa, que en aquel minuto se grababa en una productora que se llamaba Calipso, que nos estafó también", partió contando.

"Y quedaba en Vitacura, arriba. ¿Entonces cómo llegaba hasta allá? Me tenía que tomar la micro y yo vivía en una pieza que me habían arrendado en Pedro de Valdivia, porque me había quedado en bolas, no tenía nada. Lejos el periodo más difícil que yo viví en Chile, porque yo a mis papás no les conté nada", continuó.

En medio de su relato, Reyna hizo una sincera revelación: "Yo iba al frente… Que siempre le pedí, una vez volví, le pedí perdón y le dejé un regalo. Al almacén del al frente, íbamos con uno de mis mejores amigos, que fue el que me apañó y me dijo 'yo me voy a quedar a tu lado"".

"Entonces yo compraba una palta y él se choreaba la otra. Te lo juro por Dios. Y té. Es todo lo que había en casa, té y palta, porque nos choreabamos la palta y comíamos palta todo el día", prosiguió.

En el mismo tenor, la actriz de 41 años reconoció que evadió en el Transantiago. "¿Cómo hago para llegar a Vitacura desde Pedro de Valdivia sin plata? Entonces, yo me subía y pasaba, cara dura. Pasaba y el chofer me decía '¡sita, tiene pagar!'. Y yo, '¿ah?'. 'La tarjetita'. 'No comprendo, no hablo español (con acento extranjero)'. Te juro que así me la safé dos semanas, hasta que me sacaron la ficha y cagué".