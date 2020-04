"One World: Together at Home": Lady Gaga y Paul Mc Cartney lideran concierto mundial solidario que ya recaudó una fortuna

La excéntrica Lady Gaga organizó el festival benéfico por streaming que se transmitirá este sábado a todo el planeta y donde destaca la participación de estrellas mundiales como Paul McCartney, los Rolling Stones, Elton John, Stevie Wonder, Billie Eilish, Eddie Vedder (Pearl Jam), Billie Joe Armstrong (Green Day), J Balvin, Chris Martin (Coldplay), Alanis Morissette y Andrea Bocelli, entre muchos otros artistas.

Con presentaciones a cargo de Jimmy Fallon, Stephen Colbert y Jimmy Kimmel, el festival a distancia o teleconcierto se realizará bajo el nombre de "One World: Together at Home" (Un solo mundo: juntos en casa) y, según los organizadores, gracias a las marcas auspiciadoras ya lleva recaudados más de 35 millones de dólares.

El show será transmitido por varios canales de Estados Unidos y del mundo, además de plataformas como Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, TIDAL, Twich, Twitter, Yahoo y YouTube.

"Mientras celebramos los heroicos esfuerzos de los trabajadores de la salud comunitarios, One World: Together at Home pretende servir como fuente de inspiración y dar aliento en la lucha global para terminar con el COVID-19″, expresço Hugh Evans, cofundador y CEO de Global Citizen. "A través de la música, el entretenimiento y el impacto, este equipo celebrará a aquellos que arriesgan su propia salud para salvaguardar la de los demás", agregó, convencido de que la iniciativa será un éxito comercial y solidaria.