¡Publimetro se salvó!: La extrema medida del príncipe Harry y Meghan contra la prensa británica

Ha sido un período de decisiones importantes para los duques de Sussex, Harry y Meghan, ya que a su apartamiento oficial de la monarquía británica, ahora les comunicaron a los principales tabloides del Reino Unido que han decidido terminar todo tipo de cooperación con ellos.

Según informar varios medios, en una drástica carta enviada a los periódicos británicos The Sun, The Mirror, The Mail y The Express, por un representante de los duques se les comunicó la decisión, esto debido a la constante publicación de historias “falsas”. La misiva añade que los duques no quieren ser usados como “una moneda en una economía de click baiting (ciberanzuelo) y distorsión”. Los duques, detallaron de todas maneras que la decisión no involucra a todos los medios y que seguirán trabajando con periodistas, pero que su equipo de comunicaciones no contestará los requerimientos de estos medios calificados como sensacionalistas.

“El Duque y la Duquesa de Sussex han visto las vidas de gente cercana -así como de completos extraños- totalmente demolidas solo para que chismes salaces aumenten los ingresos publicitarios”, publica un extracto de la carta publicado por The Guardian. El medio a su vez, no se tomó bien el anuncio y lo calificó como un “ataque sin precedentes contra una gran parte de los medios”.

Esta es la carta completa enviada por los duques:

A medida que el Duque y la Duquesa de Sussex se asientan en el siguiente capítulo de sus vidas y ya no reciben ningún soporte público, escribimos para establecer una nueva política de relaciones con los medios, específicamente en lo que se refiere a su organización.

Como ustedes, el Duque y la Duquesa de Sussex creen que una prensa libre es la piedra angular de cualquier democracia, especialmente en momentos de crisis. En el mejor de los casos, esta prensa libre ilumina los lugares oscuros, contando historias que de otra manera no se contarían, defendiendo lo que es correcto, desafiando al poder, y haciendo que aquellos que abusan del sistema rindan cuentas.

Se ha dicho que la primera obligación del periodismo es la verdad. El Duque y la Duquesa de Sussex están totalmente de acuerdo.

Es muy preocupante que una parte influyente de los medios de comunicación, a lo largo de muchos años, haya tratado de aislarse para no tener que rendir cuentas por lo que dicen o imprimen, incluso cuando saben que será distorsionado, falso o invasivo más allá de la razón. Cuando se disfruta del poder sin responsabilidad, se degrada la confianza que todos depositamos en esta industria tan necesaria.

Hay un costo humano real en esta forma de hacer negocios y afecta a todos los rincones de la sociedad.

El Duque y la Duquesa de Sussex han visto a gente que conocen, así como a completos extraños, tener sus vidas completamente destrozadas sin ninguna buena razón, aparte del hecho de que los chismes salaces aumentan los ingresos por publicidad.

Dicho esto, tenga en cuenta que el Duque y la Duquesa de Sussex no se involucrarán con su medio. No habrá corroboración y no habrá interacción. Esta es también una política que se está instaurando para su equipo de comunicaciones, con el fin de proteger a ese equipo del lado de la industria que los lectores nunca ven.

Esta política no se trata de evitar las críticas. No se trata de cerrar la conversación pública o censurar la información precisa. Los medios tienen todo el derecho de informar y, de hecho, tener una opinión sobre

El Duque y la Duquesa de Sussex, buenos o malos. Pero no puede basarse en una mentira. También quieren ser muy claros: esto no es de ninguna manera una política general para todos los medios.

El Duque y la Duquesa de Sussex están deseando trabajar con periodistas y organizaciones de medios de comunicación de todo el mundo, comprometiéndose con los medios de comunicación de base, los medios regionales y locales, y los jóvenes periodistas en ascenso, para poner de relieve los temas y causas que tan desesperadamente necesitan ser reconocidos. Y esperan hacer todo lo que puedan para ayudar a crear nuevas oportunidades para las voces más diversas e insuficientemente representadas, que son necesarias ahora más que nunca.

Lo que no harán es ofrecerse a sí mismos como moneda de cambio para una economía de clickbait y distorsión.

Nos gustaría que este nuevo enfoque fuera escuchado y respetado.