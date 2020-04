Francisca Undurraga vive complicado momento en México

La pandemia ha obligado a varios compatriotas a permanecer en otros países por no poder volver a Chile. Así es el caso de Francisca Undurraga, quien se fue a Perú por tres días para hacer un curso de medicina alternativa pero no pudo volver, por lo que partió con un amigo a México, según contó en una conversación con La Cuarta.

"Tenía regreso para el 18 de marzo, dos días antes en Perú empieza a quedar la embarrada, policías en la calle, te dejaban salir solo para la justo y necesario. Ya era casi una obligación la cuarentena, la poca gente que había en la calle llevaba mascarilla", relató Fran Undurraga.

"Igual fui al aeropuerto a las seis de la mañana, había una fila gigante de inmigrantes que querían volver a sus países. Estaba en el lado de los chilenos, llegó el cónsul y ahí nos dijeron que todos los que figuraban en la lista del consulado podían viajar, y yo nunca me enteré de esa lista. Me acerqué y me dicen ‘lo siento, si tú no estás, no puedes irte’", continuó.

"Dije ‘chuta, qué voy a hacer en Perú, no tengo casa, tendría que pagar un hotel’. Y justo un amigo mexicano con el que andaba me dijo ‘bueno, si no te puedes ir a Chile, te vas a México conmigo’. Ahí estuvimos batallando para comprar un pasaje a México, que lo vendieron carísimo. Estaba nerviosa, casi me ponía a llorar", agregó.

Luego de varios inconvenientes, Francisca Undurraga logró llegar a México, donde todavía no había ninguna medida de protección contra el coronavirus. "Vimos muy poca gente con mascarillas, no habían protocolos. Pero con el pasar de los días la gente empezó a tomar conciencia, a quedarse en sus casas, muy pocos autos en las calles", aseguró.

Con respecto a su regreso, Fran contó que será los primeros días de mayo, pero que tuvo que pagar una multa por cambio de destino. "Tengo ganas de estar con mi familia, volver a ver a mis papás, que ya son viejitos, tienen arriba de 70 años. Al principio me angustié mucho, ahora prefiero no pensar y dejar que pasen los días", remató.