"Una cuestión entretenida": Jean Philippe Cretton habla de los rumores que lo vinculan a Pamela Díaz

En medio de los días de cuarentena por el covid-19 surgió el rumor de que los animadores de Chilevisión Jean-Philippe Cretton y Pamela Díaz tienen una relación de hace seis meses.

Y el propio Cretton se refirió a los trascendidos que surgieron en el programa "Me Late", de Daniel "ex Huevo" Fuenzalida.

"Me pasa que es raro. Si no me falla la memoria, nunca había estado en prensa rosa. Cuando sentí que podía ser, pasé piola, ja ja", partió diciendo en conversación con el programa "Amables Oyentes" que conducen Nacho Lira y Sebastián Esnaola, que se transmite vía Spotify, Google podcast y apple podcast.

"Es entretenido, igual es raro, pareciera ser que esto se había acabado (prensa rosa) y por el contexto en el que estamos, menos interés podría haber, pero te das cuenta que hay cosas que no cambian", continuó.

Al ser consultado directamente si tiene algo con Pamela Díaz, el ex CQC bromeó: "estamos casados en realidad, pero no quisimos decirlo, ja ja". Algo más en serio, comentó que "no entiendo muy bien de dónde viene el chisme. Es la situación de la 'Negra', también le cuelgan a Julián, sólo parece que eso ha pasado más piola".

"Yo creo que tiene que ver con la necesidad de chimuchina dado el contexto. Tenemos que entretenernos con algo", apuntó.

En conclusión, Jean-Philippe Cretton expresó que "quizá hace algunos años me hubiera dado lata, pero hoy digo 'da lo mismo'. No es que deba plata o que estafé a alguien, creo que esos son temas realmente embarazosos. Esto no es más que un juego y una cuestión entretenida".