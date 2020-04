Los vídeos más hilarantes de Luis Jara en TikTok: "No tengo ningún pudor"

Hace pocas semanas que Luis Jara descubrió la red social TikTok y decidió hacerse una cuenta, en la que en sube hilarantes vídeos en los que muestra su faceta más lúdica, ya que incluso se ha disfrazado y creo un personaje inspirado en su mamá, a la que siempre imitó en televisión."Lo descubrí navegando en Instagram vi que muchas personas lo llevaban y mis hijos me habían comentado", cuenta el animador de "Mucho gusto" sobre su acercamiento a TikTok, añadiendo que "pero tenia resistencia a las redes sociales por una cuestión generacional", afirma.Pero aún así, se sumergió en el popular mundo de la red social que este año, destronó a Whatsapp con la aplicación más descargada en el mundo. "Encontré que histriónicamente es muy desafiante", explica sobre sus motivos, pero hay uno que es más importante: "siento que hay que descomprimir el estado de ánimo generalizado. Cuando uno se enfrenta a la pauta esta todo muy cargado a lo dramático y a uno se le ha olvidado cantar, reír, bailar". En ese sentido explica que le dedica un par de minutos diarios a grabar los vídeos "no tengo ningún pudor, para mi es darle un sentido social a mis redes sociales, que la gente pueda reírse un rato, no tengo más expectativas que eso", señala añadiendo que "lo que mucha gente cree que esto puede ser superficial o freak, para mí es ayudar a la gente que vuelva a reírse".