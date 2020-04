Mike Tyson recordó el día que encontró a su ex esposa con Brad Pitt: "Me rogó que no lo golpeara"

Mike Tyson es considerado uno de los mejores boxeadores de la historia. Y cada cierto tiempo, el estadounidense vuelve a hacer noticia por alguna que otra polémica declaración.

Esta vez fue en una entrevista con el programa "The Real", donde el actual empresario dedicado a la venta de marihuana habló de la relación que tenía con su ex esposa, la actriz Robin Givens, y de un inesperado encuentro con Brad Pitt.

El hecho ocurrió a fines de los 80. Aunque en ese período estaban en proceso de divorcio, el ex campeón aseguró que ambos seguían manteniendo relaciones sexuales. Por eso, un día partió a visitarla. "Tenía que ir a la oficina de mi abogado, pero quise pasar por la casa de Robin por un ‘rapidito’. Qué puedo decir, yo era joven y la extrañaba", declaró.

Al llegar a la casa de su ex mujer, Mike Tyson se dio cuenta de que ella no estaba, por lo que partió de vuelta a su auto. En ese instante, se percató de que Robin Givens venía llegando con el famoso actor. "La veo que venía acompañada por el apuesto Brad Pitt. Ahí pensé ‘mierda, hoy no tendré ningún rapidito"", contó Tyson en The Real.

"Yo estaba en un coma emocional. Habían tomado mi corazón y lo aplastaron, todo eso me dejó completamente abrumado. No tenía energías para pelear ni nada", agregó.

El ex boxeador explicó que el ganador del Oscar se asustó y le rogó que no lo golpeara. "Brad debió haber estado ebrio o algo, pero me imploraba que no le pegara y me decía que sólo estaban repasando un libreto (…) No fue la mejor manera pero ahí lo conocí. Y la verdad es que me pareció un tipo muy amigable. No estoy enojado con Brad, de ninguna manera. Claramente no le guardo rencor porque, si así fuese, ya no estaría vivo", afirmó.