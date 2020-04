Queen dedicó una versión de "We are the champions" a los que luchan contra el Covid-19

Queen + Adam Lambert es una colaboración entre los miembros activos de la banda británica, Brian May y Roger Taylor, y el vocalista estadounidense, Adam Lambert. Desde el año 2011 han continuado con el legado del grupo liderado por Freddie Mercury, y en medio de la pandemia por coronavirus, quisieron sumarse a la realización de conciertos en casa con uno de sus mayores éxitos.

Se trata de una reversión que transmitieron por Instagram con un cambio de letra. En vez de cantar "We are the champions" (Nosotros somos los campeones), dijeron "You are the champion" (Tú eres el campeón), empatizando con quienes luchan contra el Covid-19.

La nueva interpretación no tiene sonidos pregrabados ni suma otros instrumentos además de la guitarra y batería. Cada uno de los miembros de la banda Queen + Adam Lambert compartieron el video en sus cuentas de Instagram enloqueciendo a los fanáticos del legendario grupo.

Escucha la canción acá: