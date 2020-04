Sebastián Rulli causa sensación en Tik Tok con chistoso video

El actor Sebastián Rulli ha estado entreteniéndose durante esta cuarentena con divertidos videos en Tiktok con los que ha causado sensación y risas en más de un seguidor.

El artista demuestra el buen humor que tiene replicando videos e incluso grabándolos junto a su novia Angelique Boyer y la tía favorita de TikTok, Érika Buenfil.

En esta ocasión, Sebastián interpretó a una joven a la que le preguntan durante una entrevista qué tal va su embarazo. Aunque llevaba una evidente barriga que cualquiera confundiría, la chica asegura que es pura “panza normal”.

Este es el video TikTok de Sebastián Rulli que todos comentan

El actor entró en el personaje y para ello se vistió con un top rosado, probablemente de Angelique, que dejaba su abdomen al aire, más hacia afuera de lo normal. Además, se puso lentes, un sombrero y una cartera al hombro para actuar como si fuera la mujer de la grabación.

Sebastián bromeó en la publicación asegurando que se estaban haciendo pasar por él. “Alguien ha creado una cuenta de Tik Tok y se hace pasar por mí para destruir mi carrera! Si Miguel Garza lo encuentra no me hago responsable. NO ME SIGAN AHÍ!!”, escribió al pie de la publicación.

Su pareja respondió con varios emoticones de carcajadas y la palabra “GENIAL”, al igual que varios famosos como Galilea Montijo, Geraldine Bazán y Montserrat Oliver, y seguidores rieron con el chistoso video.

En otro reto de TikTok, Angelique y Sebastián aparecen haciendo una coreografía que les queda a la perfección. Sin embargo, lo más cómico fue lo que apuntó en el texto de la publicación.

“Gracias mi amor @angeliqueboyer por intentar alejarme de otro tipo de tiktoks que atentan contra mi virilidad”, bromeó el actor.

