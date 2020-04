"Un traje de 30 lucas me lo estaban cobrando": Hugo Valencia y Chiqui Aguayo desclasificaron sus salidas de TVN

Hugo Valencia y Chiqui Aguayo, ambos despedidos de Televisión Nacional en medio de la crisis por el coronavirus, desclasificaron lo que fueron sus respectivas salidas del canal estatal.

El periodista de farándula tuvo como invitada a la comediante en su programa en Instagram “Un Café con Hugo”. La conversación se dio de manera muy distendida y, por lo mismo, no se guardaron nada.

Quienes fueran penalistas del matinal "Buenos Días a Todos" revelaron detalles de lo que fue abandonar TVN en medio de los días de cuarentena por el covid-19 y la crisis económica que ha desatado la pandemia.

A continuación el diálogo entre Hugo Valencia y Chiqui Aguayo:

Hugo Valencia: "En enero hice el Festival de Olmué, en febrero Viña, que nos fue la raja, nos fue súper bien en sintonía. Yo dije 'voy pero como cañón…"".

Aguayo: "Y yo estuve casi de animadora. Es que no había nadie".

Valencia: "Los días del Festival salías todos los días en el diario. Y en marzo coronavirus, pá la casa. No hay que creer nada a la gente de la tele, es muy mentirosa. Oye, te conté que me pidieron que devolviera la ropa que había sacado para el Festival de Olmué. Weona, te lo juro. Para el Festival, la gente no sabe, dos días antes de irnos me dijeron 'tienes que ir a comprarte ropa'. Y yo partí solo al mall a comprar a Falabella. Ahí me compré la ropa para el Festival de Olmué y ahorré una cantidad de plata heavy. Y uno de los trajes lo tenía acá en la casa todavía, porque no lo había llevado, y me escribieron la semana pasada: 'Oye, cuando vengas a buscar tu finiquito tienes que devolver el traje'. Un traje de 30 lucas me lo estaban cobrando. Treinta lucas…".

Aguayo: "A mí primero me llamaron para decirme que estaba listo el vale vista (ríe) y después para decirme que si tenía ropa. Y yo no tengo ropa, nunca me prestaron ropa. Me vestía como las weas, que me van a prestar ropa…".