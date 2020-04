Kel y Raquel Argandoña cumplen sueño a los hijos de Edith y los llevan a una juguetería

View this post on Instagram

Infinitas gracias a @miraxhobbies por ayudarnos a cumplir sueños hoy 🌈 Abriendo su tienda mágica solo para la familia de doña Edith 🙌 Feliz cumpleaños Lucero que 5 años no se cumplen todos los días! Pd: igual aunque se enoje quiero agradecerle a mi papá que siempre es CLAVE para lograr estas gestiones ❤️ aunque te enojes @hernancalderon y que me pidas que no te nombre, eres lo max! 💙💚💛🧡🤎❤️💜