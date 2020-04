Fernanda Urrejola: "Nunca me sentí en el clóset"

View this post on Instagram

Todos los días con @franciscalegria estamos haciendo el ejercicio de agradecer por una persona distinta que ha mejorado nuestras vidas. Hoy quiero agradecerte a ti: Gracias por elegirme como tu compañera. Gracias por impulsarme a crecer día a día, por sacar lo mejor de mí y no temerle a mis sombras. Gracias por darme mis tiempos y espacios. Y por hacer de este “encierro” desafiante y entretenido. Gracias porque juntas enfrentamos nuestros miedos y abrimos nuestros corazones tan honestamente, entendiendo el proceso personal de cada una. Gracias por tus risas y por tus ideas… y por tu amor infinito! Gracias por acompañarme en esta eterna búsqueda de tesoros y por ser uno de los más importantes que he encontrado. Gracias porque me recordaste que el amor no responde a ninguna forma, si no que a todas juntas. Gracias por recordarme que nada es imposible y porque me hiciste quebrar todas mis ideas preestablecidas. Gracias porque nunca me había sentido tan libre estando con alguien. Gracias por cambiar mi vida. Gracias por pasar conmigo esta cuarentena… y por no aburrirte de jugar conmigo. Así quiero recordarte siempre, riendo hasta no poder más ❤️ #amoresamor 🇺🇸 Every Day with @franciscalegria we are making the exercise of thanking a different person who has improved our lives. Today I wanted to thank you: thank you for choosing me as your partner. Thank you for thriving with me day by day, to pull the best out of me and for not fear my shadows. Thank you for giving me time and space. And for making this "lockdown” defiant and entertaining. Thank you because together we face our fears and we honestly open our hearts, understanding and holding the spaces for our personal process. Thank you for your laughter and your ideas… and for your infinite love! Thank you for joining me in this eternal hunt of treasures and for being one of the most important I've ever found. Because you reminded me that love is not responding to any established form, if not all together. Thank you because I've never felt so free being with someone. Thank you for changing my life. And for spending this quarantine with me… and not getting tired of playing with me. #loveislove