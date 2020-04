"El mundo ya estaba atravesando una pandemia": Mon Laferte habla desde su cuarentena y descifra su sencillo "Biutiful"

Desde su residencia en Ciudad de México, la cantante chilena Mon Laferte explicó cómo ha vivido los días de cuarentena por el covid-19. Además, la artista nacida en Viña del Mar descifró su sencillo "Biutiful", el que grabó desde su casa antes del confinamiento obligatorio y que justamente aborda ciertas situaciones que están ocurriendo en el planeta en tiempos de pandemia.

En conversación con la conductora Ileana Rodriguez ("La Reclu") en el Instagram Live de TNT, Mon Laferte explicó sus motivaciones para crear "Biutiful". "Yo creo que no hay que ser bruja para saber esto, en realidad, el mundo ya estaba atravesando una pandemia. La canción me vino porque amigas de España me decían: -acá está muy pesado, cuídense allá-. Yo pude ver que podía venir una cuarentena y un confinamiento y todo eso, pero en realidad la canción en sí la escribí como por otros motivos", partió diciendo.

"La escribí, también, por la necesidad de gritarme a mí y gritarle al mundo que me siento bien, que me siento 'biutiful'. Siento que hoy más que nunca en mi vida me siento más segura, me quiero más y justo quedó como con la situación. La canción dice: -me haré el amor porque me siento biutiful y todo va a estar bien-. Quedó perfecta, es una canción útil", continuó.

Sobre su confinamiento en el DF, la cantante que triunfó en la última edición del Festival de Viña del Mar contó que "estoy pintando mi casa por dentro y por fuera, una pared la hice con marcadores".

Aquella respuesta llevó a Ileana Rodriguez a preguntarle por su interrumpida exposición de arte en Ciudad de México. “Sí, es en el Museo de la Ciudad de México, mi primera muestra, hay alrededor de 70 -80 obras entre óleo y acrílico de mis últimos 10 años viviendo en México. Es algo que hago desde hace mucho tiempo y se inauguró a mediados de marzo, hace algunas semanas, y supongo que después de la cuarentena se va a poder ir a ver y se va a reabrir", contestó.

La conversación completa de Mon Laferte con Ileana Rodriguez: