"Yo preferiría que mi hijo repitiera": Fran García-Huidobro ante eventual regreso a clases

Otra de las interacciones que ha surgido durante la cuarentena, tiene como protagonistas a Ingrid Cruz y Fran García-Huidobro. Las actrices han realizado varias transmisiones en vivo, en las que han hablado sobre distintos temas, especialmente el contexto mundial que se vive hace algunos meses por el coronavirus.

En este sentido, fue la animadora de Sigamos de Largo quien realizó una declaración en torno a la pandemia ante un eventual regreso a clases. Sus palabras surgieron tras la consulta de un seguidor, quien preguntó qué pasaría si los niños regresan al colegio.

"Esto es lo que yo haría, personalmente, cada uno haga lo que quiera. Si el gobierno me dijera que mi hijo tiene que volver a clases el próximo lunes, yo preferiría que mi hijo repitiera de curso", dijo. "Yo tampoco la voy a mandar", comentó Ingrid Cruz.

"Lo digo desde mi lugar privilegiado, como dijo la Ingrid (…) Yo preferiría que mi hijo perdiera un año a exponerlo a un contagio. Pero sé que mucha gente no puede hacerlo", agregó la comunicadora. Por su parte, Ingrid Cruz destacó que los niños más grandes son más conscientes del uso de mascarillas y guantes. "¿Pero a un cabro de quinto básico le vas a decir que esté con la mascarilla todo el día?", cuestionó.

"Imposible… Ahora, entiendo que no es una medida que ya esté tomada. No sé para qué lo dijeron en realidad, porque está Colegio de Profesores haciendo la pelea ahí con el gallito. Porque entendamos también que hay muchos niños que comen en el colegio, que van a colegios particulares subvencionados", agregó Fran García-Huidobro.

"Eso es muy distinto, porque eso sigue funcionando", precisó Ingrid Cruz. "Y que no venga la amenaza de que el niño que no va al colegio no puede recibir su comida, por ejemplo. Entonces, yo creo que esto no va a ocurrir de aquí a la próxima semana ni a dos semanas más. Yo creo que son como esperanzas que tienen los encargados y que la realidad nos va a pegar un cachetazo y nos vamos a dar cuenta que no pueden volver al colegio", añadió la animadora.