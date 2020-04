Tensión y traición: "Homeland" llegó a su fin tras 8 temporadas y casi 100 capítulos

Con un capítulo cargado de tensión y traición, la serie "Homeland" ayer domingo llegó a su fin.

Después de 8 temproadas y 95 capítulos, la serie de Showtime que comenzó a transmitirse en 2011 tuvo su descenlace con "Prisioners of war".

El título del último capítulo es el nombre de la ficción israelí en la que se basó la serie protagonizada por Claire Danes.

Carrie Mathison, la agente norteamericana interpretada por Danes, tuvo que enfrentar una serie de dilemas con consecuencias mundiales en el cierre de la serie.

Posterior a la muerte del presidente Warner de Estados Unidos, Carrie se ve en medio de un conflicto en el que emerge el agente ruso Yevgeny Gromov como pieza clave.

Para conseguir su objetivo, Carrie tuvo que seguir la pauta de Gromov, y eso la llevó a enfrentarse a su maestro Saul Berenson.

En el descenlace hay sorprendentes descubrimientos, muerte y mensajes codificados, dignos de los agentes de inteligencia. En el cierre, Carrie Mathison parece acomodarse a un estilo de vida radicalmente distinto al que exhibió en el resto de la historia.

To our loyal #Homeland fans… Thank you. ❤️ pic.twitter.com/jNoreNu96H

— Homeland on Showtime (@SHO_Homeland) April 27, 2020