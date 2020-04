Javiera Díaz de Valdés sorprendió con drástico cambio de look

La cuarentena ha sido el escenario perfecto para que varios rostros del espectáculo se atrevan a innovar con nuevos looks. Así fue el caso de Javiera Díaz de Valdés, que se quiso sumar a esta tendencia optando por un atrevido peinado.

La actriz de Verdades Ocultas, dejó atrás su clásico estilo y mostró en su cuenta de Instagram una foto donde aparece con una melena cortísima, que no pasa más abajo de sus orejas. La imagen en blanco y negro, muestra a la actriz de 38 años con un corte estilo «bacinica», que por estos días está de moda entre varias famosas internacionales.

Aunque no confirmó si se trata de un corte definitivo o sólo es una peluca, los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar. A algunos les encantó su nuevo look, pero otros no lo aprobaron por lucir como una "pelela".

"Te ves divina porque tu cara es para ese corte y muchos tipos de cortes de pelo", "Me encantó tu corte de pelo", "Prefiero verte con pelo largo pero tú eres muy linda", fueron algunos de los comentarios.

Ahora, sólo habrá que esperar que Javiera Díaz de Valdés comparta más fotos para verificar si el corte de pelo es real.