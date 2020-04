"Masterchef celebrity": Finalistas cuentan como se viene la recta final del programa

En el último capítulo de "Masterchef celebrity" de Canal 13, se definieron los diez finalistas que competirán por ganar el cetro de mejor cocinero en la temporada del exitoso programa, que decidió juntar a un grupo de famosos a competir en la cocina.

Uno de los personajes que avanzó a la final es el periodista Nacho "Pop", que adelanta como se viene este nuevo período para el en el programa "ha sido un periodo muy lindo y de aprendizaje, claro de este en momento en adelante me verán más concentrado y eficiente, pero no menos alegre y tirando la talla", comenta. El notero, es una de las sorpresas de la final, ya que es evidente su poca experiencia culinaria "yo no pensaba ni siquiera llegar al estudio de Masterchef, lo más desafiante fue desde prender la cocina hasta usar una olla a presión.", explica detallando que "creo que comencé muy tímido y de a poco me fui atreviendo más y más". Incluso, comenta que lo que aprendió en los meses de grabaciones en Colombia, le han sido de mucha utilidad para este período de confinamiento "hoy con esta cuarentena no he pedido nada por teléfono, todo me lo hago en la casita".

Quién también es parte del grupo de finalistas conformados además por: Natalia Duco, Rocío Marengo, Marcelo Marocchino, Carlos Zárate, César Campos, Betsie Camino, Daniela Palavecino e Ignacia Allamand, es la "Botota", quién sobre este nuevo período que comienza para el espacio, adelanta que "se viene un trabajo arduo, más exigente conmigo misma y sin duda alerta de los reales ingredientes que debo utilizar", la transformista comenta que "Masterchef" se lo tomó enserio por lo que "me preocupé de escuchar, aprender en las clases, buscar, leer, educarme de lo que es cocina, sabia cosas muy básicas, pero ricas, aún así quería sorprenderme conmigo misma", en ese sentido, su pase a la final no es una sorpresa para ella "totalmente, todo esfuerzo tiene su recompensa dicen por ahí".

El espacio de Canal 13 que ya finalizó sus grabaciones, promedió en el su último capítulo de eliminación 16,8 puntos de rating, provocando además una gran cantidad de reacciones en redes sociales, debido a que la última en dejar el espacio fue la actriz Grimanesa Jimenez, quien se había ganado el cariño de los espectadores y sus compañeros. De hecho, Nacho "Pop", asegura que es una de las personas que más echo de menos en la etapa final. "Pato Torres, Grimanesa y Leo los considero unos verdaderos profesores de la televisión. Con sus historias y sus experiencias lo único que hice fue inflar mi curriculum", confiesa el periodista.