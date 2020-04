"No me dolieron": Camila Recabarren muestra tatuajes y piercing en sus pechos

No es la primera vez que la influencer, Camila Recabarren, muestra en su cuenta de Instagram sus tatuajes más íntimos. La ex Miss Chile, se tatuó dos mandalas en los pezones para tapar antiguas cicatrices.

Tiempo atrás, Recabarren explicó que se había realizado los tatuajes en esa zona tan sensible del cuerpo para tapar las cicatrices que dejó el aumento y disminución del tamaño de su busto a lo largo de los años.

"Aceptar, sin resistir a los cambios", escribió en la fotografía donde aparece con una lencería trasparente.

Sobre sus tatuajes y los piercing en los pezones, la joven aclaró que no sintió dolor al momento de hacérselos. "No me dolieron ni los Tatto ni los piercings en las pechuguinis Pa los que preguntan, pero dicen que duele mucho 🥵 a mi no porque tenia cicatrices", explicó.



Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, y en su mayoría, aplaudieron la valentía de la ex modelo.

"Quisiera tener esa valentía 🙌👏", "Amiga linda…. eres un ejemplo de todos los que callamos la rabia de todo lo que pasa …. siempre te admiraré por lo fuerte que eres", "Aaay que lindo lo que te hiciste en el pezon😍😍😍 me encanto el tattoo❤️❤️", "Como que vino a la mente la canción de pasión de gavilanes", fueron algunas de las observaciones.