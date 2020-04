La fuerte revelación de Diana Bolocco en cuarentena: "El sexo está súper escaso y eso me tiene mal"

Diana Bolocco participó de una transmisión en vivo por Instagram junto a su ex compañero Martín Cárcamo, donde reveló qué es lo más la tiene complicada en la cuarentena.

A través de un cuestionario breve de pregunta y respuesta, el rubio conductor le consultó a la animadora cómo estaba la actividad sexual durante el encierro y la respuesta fue lapidaria.

"Súper escaso y eso me tiene mal. Con todos los niños en la casa es difícil, cuesta encontrar los espacios porque los niños chicos se meten en la cama todas las noches y además me acuesto muy temprano, pero ya me voy a poner al día”, contestó la hermana menor de Cecilia Bolocco.