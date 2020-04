"No hay camas, no hay respiradores": El sentido mensaje de Pampita para respetar la cuarentena

Un sentido mensaje en sus redes sociales publicó la modelo argentina Pampita para que se siga respetando la cuarentena por el coronavirus.

"¡No salgas por favor! ¡No salgas de tu casa! Cuidá a los tuyos, cuidate vos y cuidá a los demás. No hay camas, no hay respiradores, no hay personal médico suficiente si nos contagiamos todos a la vez (sic)", partió expresando Carolina Ardohain en Instagram.

"Organizá las compras una vez por semana con todo lo que necesitás, no busques excusas para salir por cualquier cosa. Ya llegará el momento de salir y disfrutar de esa libertad que tanto extrañamos. Pero hoy usemos la razón y conciencia para elegir protegernos entre todos: yo te cuido y vos me cuidás a mí", continuó.

Cabe recordar que la modelo de 42 años está cumpliendo la cuarentena con su marido Roberto García Moritán y el resto de su familia.