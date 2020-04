Lucero reveló detalles de lo que ocurrió durante grabación con Luis Miguel

Cuando eran los artistas del momento, Lucero y Luis Miguel protagonizaron "Fiebre de amor", la película que marcó a toda una generación cuando se estrenó el 7 de agosto de 1986.

Han pasado más de 30 años desde el estreno, pero los recuerdos de la producción que impactó en la carrera de los artistas mexicanos siguen estando presentes. Esta vez, fue la cantante quien reveló algunos secretos de la filmación en su podcast "Aquí Lucero". Además, la actriz descartó que entre ella y Luis Miguel hubiera existido un romance, como el que recrearon en pantalla.

Entre sus revelaciones, la "Novia de América" recordó algunas anécdotas que ocurrieron durante el rodaje, como que el director, René Cardona Jr., se confundía con sus nombres y los llamaba "Luiscerito", de acuerdo a lo que citó la revista Quién.

Pero uno de los recuerdos más nítidos en la memoria de Lucero, fue un hecho que sucedió fuera de los horarios de trabajo, en la casa de René Cardona. Debido a un corto circuito en la casa, salieron algunas chispas que terminaron en un pequeño fuego que no pasó a mayores. Sin embargo, en medio de la confusión por el humo y las chispas, el intérprete de La Incondicional actuó como el personaje de película y ayudó a Lucero, quien se encontraba descalza.

"Me acuerdo que llamaron a los bomberos, no llegaron los bomberos pero sí llegó un cochecito pequeño con un par de cubetas de agua con dos señores muy amables que iban a asistir el asunto", explicó la intérprete.

Ante la emergencia, Micky actuó como un verdadero héroe."Luis Miguel me cargó en sus brazos porque yo salí del cuarto cuando empecé a oír el ruido y todo eso, estaba yo descalza. Había que irse a otra zona de la casa, fue lo que nos indicaron y Luis Miguel me cargó, me cargó en sus brazos", agregó.

La cantante continuó con su relato y aprovechó para descartar por completo que hubiera existido algún romance entre ellos, como muchos se lo esperaban. "Estábamos muy chiquitos, la verdad es que estábamos muy chiquitos y nos la pasábamos muy padre de una manera, siempre lo digo, muy inocente. Y lo digo realmente o sea no porque yo quiera guardar apariencias de algo en particular. Yo pienso que los niños de 14 años en aquella época, en los 80, éramos muy ingenuos…", confesó.