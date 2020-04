Natti Natasha la rompe con baile sexy en TikTok

Natti Natasha es una de las cantantes de reggaetón más activas en redes sociales. Constantemente, podemos disfrutar de fotos, adelantos de nuevos sencillos y videos donde deja en evidencia su talento a la hora de bailar. En esta ocasión, la dominicana compartió una secuencia donde aparece moviéndose al ritmo de "Pa'l espejo" del dúo puertorriqueño RKM & Ken-Y.

Rosalía causa furor en Instagram tras publicar fotografía con un body rojo En pocas horas, la española consiguió más de 2 millones de "likes".

"No ha salido, pero yo me la sé ¡RKM & Ken-Y como no me invitan al remix ya verán! Love that song", escribió junto al video que rápidamente fue comentado por sus más de 23 millones de seguidores en Instagram.

Los halagos no se hicieron esperar y comentarios como: "secaaaaa, siempre demostrando que eres la mejor en todo lo que haces", "yo también quiero bailar así", "esta es manera de pasar la cuarentena, así ejercitamos y bailando y pasando un buen rato" y "me encantas", fueron parte de los halagos que recibió.

Foto: gentileza Instagram Natti Natasha

Sigue leyendo sobre Natti Natasha: