Los Oscar se ponen en modo cuarentena y anuncian cambios en sus reglas

La industria del cine se ha visto golpeda como tantas otras a raíz de las consecuencias del coronavirus. Ante ello, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció cambios en las reglas de la próxima edición de los Premios Oscar.

"Hasta nuevo aviso, y solo para el 93º año de los Premios, las películas que tuvieron un estreno en sala previamente planificado pero que inicialmente están disponibles en un servicio de transmisión comercial o VOD pueden calificar en las categorías Mejor película, entrada general y especialidad para los 93º Premios de la Academia", se anunció a través de un comunicado oficial.

"La película debe estar disponible en el sitio seguro de transmisión de Academy Screening Room solo para miembros dentro de los 60 días de la transmisión de la película o el lanzamiento de VOD", se especificó.

Además, se estableció que "en una fecha que determinará la Academia, y cuando los teatros vuelvan a abrir de acuerdo con las pautas y criterios federales, estatales y locales especificados, esta exención de reglas ya no se aplicará. Se espera que todas las películas lanzadas posteriormente cumplan con los requisitos de calificación teatral de la Academia".

"La Academia cree firmemente que no hay mejor manera de experimentar la magia de las películas que verlas en una sala. Nuestro compromiso con eso no ha cambiado y es inquebrantable. No obstante, la históricamente trágica pandemia de COVID-19 necesita esta excepción temporal a nuestras reglas de elegibilidad de premios. La Academia apoya a nuestros miembros y colegas durante este tiempo de incertidumbre. Reconocemos la importancia de que su trabajo sea visto y celebrado, especialmente ahora, cuando el público aprecia las películas más que nunca", expresaron en una declaración conjunta David Rubin y Dawn Hudson, presidente y CEO de la Academia, respectivamente.

Además, entre otras modificaciones anunciadas, las categorías "Mejor Mezcla de Sonido" y "Mejor Edición de Sonido" se fusionarán.

En tanto, en "Mejor Película Internacional" se anunció que todos los miembros de la Academia podrán participar en la primera fase de la votación.

