Manuel García cumple su sueño de cantar con Silvio Rodríguez: "No hubo una discusión de porcentajes, de créditos, sólo de lo estético y de lo artístico"

A sus 50 años y con un extenso recorrido en la música, Manuel García no esconde su felicidad tras haber cumplido el sueño de su vida: cantar en un dueto con Silvio Rodríguez. Este viernes 1 de mayo el ariqueño lanzará una nueva versión de "El Viejo Comunista", grabada de forma remota junto al trovador cuabno.

"Si a mí me hubiesen dicho que me quedaba un momento de vida, y me daban como regalo elegir con quién hubiese preferido grabar un tema, todo el mundo sabe que hubiese dicho Silvio Rodríguez. Y si me hubiesen preguntando qué canción, naturalmente hubiese dicho 'El viejo comunista"", contó García a La Tercera.

El ex Mecánica Popular explicó que tras el estallido social, comenzó a búsqueda de colaboraciones con distintos artistas latinoamericanos. "Hemos buscando a algunos hermanos y a padres músicos que han sido referentes para nosotros. Ocurrió así con Pedro Aznar, que para el disco que hicimos juntos se entendía absolutamente que yo no estaba trabajando con un par de igual, sino que con uno de mis maestros y una de mis influencias fundamentales dentro de la música", dijo.

Silvio Rodríguez / Foto: Agencia UNO

De esa manera llegó a Silvio Rodríguez, aunque su primer acercamiento fue fallido. "Le escribimos una carta a Silvio Rodríguez, pero la escribimos mal, porque la hicimos desde producción, consultando inter oficinas si había una disponibilidad. Silvio mandó una carta muy amable pero muy concisa, diciendo que a él le parecería más bonito si el artista le escribía directamente", reveló.

"Me contestó una carta muy bonita, muy sentida también, muy seria, en el sentido de hacerse responsable y ponerse absolutamente a disposición para grabar la canción, ofrecer primeras o segundas voces según fuera lo oportuno y de enviar los pro tools, porque así como están los tiempos todo se hizo de manera remota", continuó.

Sobre lo que significa compartir en una canción con un referente de toda su vida, García comentó que "genera una especie de… no quiero decir fanatismo, porque más que un fan uno se convierte en una especie de discípulo, muy humildemente, de un artista a quien uno está revisando constantemente para poder obtener la posibilidad de ajustar la visión, tanto en la palabra y la música, y también como una manera de dialogar con las perspectivas históricas".