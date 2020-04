Millaray Viera juega y sorprende con su vida amorosa: "Tal vez no soy un buen partido"

Las redes sociales le han permitido a muchos fanáticos estar cerca de los rostros de TV y otros famosos. Y a tal punto que en algunos casos han podido indagar en aspectos íntimos. Bien lo sabe Millaray Viera.

La conductora de Chilevisión decidió hacer un juego de preguntas y respuestas a través de historias de Instagram. Varias de las consultas se inclinaron sobre la vida amorosa de la animadora de "Yo Soy".

"¿Te volverías a enamorar?" y "¿Cómo te gustaría que fuera?", fueron algunas de las consultas que le hicieron. Ante dichas preguntas, su respuesta fue la siguiente: "Alguna vez en lo que me queda de vida, espero que sí. Sereno, sensible y monógamo ¿Mucho?".

"¿Tienes muchos pretendientes desde que estás soltera o se asustan porque eres famosa?", fue otra pregunta que decidió responder. Ante ello, sostuvo que "¿Así como que me inviten a salir? La verdad no y no sé por qué será. Tal vez no soy un buen partido no más".

"Cuando me dicen eso de que se asuntan pienso 'ni que fuera Pampita', me da mucha risa", agregó.

Las preguntas y respuestas de Millaray Viera en su Instagram: