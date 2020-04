"We are one": El cine sigue adaptándose a la cuarentena y nace un inédito festival gratuito por internet

El cine vive cambios revolucionarios en su historia a raíz de los efectos del coronavirus y la cuarentena. Los Oscar anunciaron cambios radicales en sus reglas y otros eventos de connotación mundial como los festivales de Cannes o Tokio decidieron unirse en una inédita alianza.

Bajo el alero de Tribeca Enterprises y YouTube, más de 20 festivales de distintos lugares del planeta formarán parte de "We Are One: A Global Film Festival", un evento que permitirá ver de manera gratuita por internet una seleccionada parrilla de películas.

"Ofrecemos a los cinéfilos la oportunidad de disfrutar de una programación seleccionada que cada uno de estos festivales propone como parte de nuestro festival de diez días de duración. Es un evento que nunca antes se había hecho y estamos orgullosos de ser los anfitriones de este fantástico contenido, que es gratuito para los aficionados al cine de todo el mundo", dijo Robert Kyncl, gerente comercial de YouTube, plataforma que transmitirá el "We are one" desde el 29 de mayo hasta el 7 de junio.

Los Oscar se ponen en modo cuarentena y anuncian cambios en sus reglas La Academia anunció que para la edición 93 de los premios podrán competir películas que no sean exhibidos en sala en Los Ángeles.

"Estamos orgullosos de unirnos a otros festivales para poner el foco en películas y talentos extraordinarios, permitiendo al público experimentar las maneras de narrar historias en todo el mundo y la personalidad artística de cada festival", expresaron conjuntamente Pierre Lescure y Thierry Frémaux, presidente y delegado general, respectivamente, del Festival de Cannes.

Además del festival que se desarrolla en el sur de Francia, serán parte de esta iniciativa Annecy, Berlín, Guadalajara, Jerusalén, Karlovy Vary, Locarno, Londres, Macao, Marrakech, Mumbai, Nueva York, San Sebastián, Sarajevo, Sundance, Sydney, Tokio, Toronto, Tribeca y Venecia.

Por otro lado, "We are one" contará con una faceta benéfica. El inédito festival ofrecerá la posibilidad de donación directa a la Organización Mundial de la Salud (OMS) o a determinadas organizaciones locales que están trabajando con los afectados por el covid-19.