Ya tiene antojos: Gigi Hadid por fin habló de su embarazo

Esta semana comenzaron a rondar los rumores de que la modelo Gigi Hadid estaba embarazada y así lo confirmó su mamá, Yolanda Hadid.

Luego, fue la propia maniquí quien se refirió al tema durante una entrevista con Jimmy Fallon, Hadid confirmó esta noticia cuando fue felicitada por el conductor. Durante la conversación, le confesó como está viviendo su embarazo “obviamente deseamos haber podido compartirlo en nuestros propios términos, pero estamos muy emocionados, felices y agradecidos por todos los buenos deseos. Así que gracias”, dijo sobre el hecho de que la noticia se conociera anticipadamente.

Además, Hadid, quien está embarazada de su novio Zayn Malik, contó que ambos están felices con la noticia y disfrutando cada etapa. "Estoy tratando de disfrutar, especialmente, durante este momento, es una pequeña ventaja dentro de lo que está pasado: el poder estar en casa juntos y experimentarlo día a día”

La modelo contó de los antojos que ha tenido por su embarazo y del cómo las hormonas la hicieron estar más emocionada de lo normal acerca de su pastel en forma de bagel durante su cumpleaños que fue hace poco. De hecho relató como fue su festejo “en la mañana mi familia me trajo un pastel en forma de bagel, lo que me voló la cabeza, porque mi antojo han sido los bagels, los como todo el día. Así que ya estaba emocionada de que ese fuera mi pastel, y después me enteré que Buddy de ‘Cake Boss’ hizo mi pastel, y yo lo amo. Y no sé si fueron mis hormonas o la emoción de la cuarentena, pero lloré cada cinco minutos durante una hora cada vez que pensaba en eso”, relató.