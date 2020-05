[VIDEO] Imitador de Freddie Mercury arrasa en redes sociales

Freddie Mercury es un ícono de la música y como tal, son cientos las personas que siguen disfrutando de sus canciones. Por eso, no fue una novedad que un hombre utilizara su balcón para imitar al vocalista de Queen. Al ritmo de I Want to Break Free, Carlos Díaz Ballesta simuló al mítico artista, sacando más de una carcajada entre sus vecinos.

Todo ocurrió en un vecindario de España, donde un balcón se convirtió en el escenario perfecto para pasar un buen rato y olvidar por un momento los 50 días de confinamiento que vive el país europeo para evitar la propagación del temible coronavirus.

Inspirado en el legendario concierto de Live Aid en 1985, Ballesta imitó a Mercury en compañía de su esposa. Pero lo que nunca imagino, fue la popularidad alcanzada en redes sociales.

"Sin haberlo planeado ni ensayado, (bueno ya visteis el escenario, más espantoso no podía ser) la repercusión nacional e internacional ha sido enorme (hay millones de reproducciones, flipo) y fruto de todo esto me dicen los expertos en estas cosas, que se pueden obtener beneficios económicos… Así que todos los beneficios que se alcancen por el uso, reproducción y visualización de este y otros vídeos los vamos destinar a la caridad", expresó en su cuenta de Facebook.

A la fecha el video disponible en YouTube cuenta con 114,897 vistas y cientos de comentarios en redes sociales.

