"May The 4th be with you": cómo ver todas las películas de "Star Wars" en orden

Si eres un fanático de "Star Wars", si sólo has visto algunas, o si jamás has visto las películas, pasar una noche disfrutando del séptimo arte siempre es un buen panorama. Los fanáticos de "Star Wars" suelen debatir sobre cuál es la mejor manera de ver las películas, en qué orden. Algunos prefieren verlas según el orden de estreno. Pero éste difiere bastante del orden cronológico en que se cuenta la historia.

Hoy, 4 de mayo es el "Día de Star Wars". El "May the 4th" (por el 4 de mayo) es un juego de palabras construido en base a la reconocida frase de la saga "que la Fuerza esté contigo" (May the Force be with you). Por eso, esta fecha es la fiesta de "Star Wars".

Disney

¿Cómo verlas en orden?

Más allá de los 9 capítulos, denominados ahora como "La Saga Skywalker", el ver todas las películas del universo "Star Wars" considera otras películas como "Han Solo" o "Rogue One: Una historia de Star Wars". ¿No sabes cuál es el orden cronológico de estas películas? ¿Cómo seguir el relato en orden?

Algo que debes tener en consideración es que la primera "Star Wars", re bautizada luego como "Star Wars: Una nueva esperanza", debes considerarla como el "año cero". Esto si quieres verlas en orden cronológico.

Acá te compartimos ese dato:

Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma (sucede 32 años antes que "Una nueva esperanza", estrenada como simplemente "Star Wars")

Star Wars Episodio II: El ataque de los clones (22 años antes)

Star Wars Episodio III: La venganza de los sith (19 años antes)

Solo: una historia de Star Wars (10 años antes)

Rogue One: Una historia de Star Wars (termina momentos antes del inicio de Una nueva esperanza)

Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza

Star Wars Episodio V: El imperio contraataca (tres años después)

Star Wars Episodio VI: El retorno del Jedi (cuatro años después)

Star Wars Episodio VII: El despertar de la Fuerza (34 años después)

Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi (34 años después)

Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker (35 años después)

¿Prefieres el orden de estreno? ¡Éste es!

Star Wars: Episodio IV: Una nueva esperanza (1977) Star Wars: Episodio V: El Imperio contraataca (1980) Star Wars: Episodio VI: El regreso del Jedi (1983) Star Wars: Episodio I: La amenaza fantasma (1999) Star Wars: Episodio II: El ataque de los clones (2002) Star Wars: Episodio III: La venganza de los Sith (2005) Star Wars: Episodio VII: El despertar de la fuerza (2015) Rogue One: una historia de Star Wars (2016) Star Wars: Episodio VIII: Los últimos Jedi (2017) Han Solo: una historia de Star Wars (2018) Star Wars: Episodio IX: El ascenso de Skywalker (2019)

¿Dónde verlas?

Tanto AppleTV y Amazon Prime tienen la saga completa, de los Episodios I al IX, con los respectivos spin-offs de Rouge One y Han Solo.

En total son 11 películas las que componen esta saga, así que puedes comenzar el maratón hoy para celebrar el "May the 4th". La saga de películas llegó a Amazon Prime desde este 1 de mayo, mientras en AppleTV ya estaban desde antes.

Te dejamos un trailer especial, en honor a la "Saga Skywalker" que lanzó Disney previo a esta fecha. ¡Épico!: