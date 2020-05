Oriana Marzoli repasa a Ignacia Michelson: "Me salió una mala copia y cutre"

A tres años de abandonar el país, Oriana Marzoli reapareció en una entrevista con Nataly Chilet para el programa Al Otro Lado, transmitido en vivo a través de Instagram. La modelo se refirió a su paso por los realitys chilenos y habló sobre el último programa de telerrealidad realizado por Mega y MTV, arremetiendo en contra de Ignacia Michelson.

El tema surgió luego que la modelo le hablara sobre la baja sintonía que tuvo el nuevo espacio, en el que no participó, a diferencia de aquellos en los que sí estuvo. "Eres protagonista y a la gente le gusta verte. El rating sube cuando tú estás. ¿Qué te provoca a ti el tema de los realitys?", le preguntó.

"Mira, eso que me has dicho tú me lo han dicho todos cuando estaba emitiéndose este reality. Me querían comparar todo el rato con una niña. Para empezar, me salió una mala copia y cutre, que se ponía a decir 'con la ropa no, barriobajera'. 'Con la ropa, no', es un dicho mío. Y 'barriobajero' solo yo puedo decirlo, y no lo dices tú, menos si eres chilena, porque esa frase es de aquí de España y yo la puse de moda en Chile. Eso es lo primero", partió diciendo.

"Y la muy ridícula, como todo el mundo la criticó y la humilló, pues la tipa me empezó a criticar ella a mí en su Instagram, sin que yo hubiese dicho nada. Pobrecita. Evidentemente, siempre vas a ser una mala imitadora, cutre, barata, porque imitadoras tengo quinientas", agregó.

Consultada por la persona a la que se refería, Oriana Marzoli explicó que se trataba de "una chica que se llama Michelle… ¿Puede ser? Es que no me sé bien los nombres porque nunca vi el reality". "Michelson", precisó Nataly Chilet. "Que decía frases… Claro, a ella me refiero", dijo.

