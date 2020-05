Stephen King aplaude La Casa de Papel y su director le responde con inesperado comentario

El primer capítulo de la cuarta temporada de La Casa de Papel no dejó indiferente al aclamado escritor estadounidense y maestro del terror, misterio y ficción, Stephen King. En redes sociales, colgó un comentario elogiando el arranque de la serie española en su cuarta temporada, lo que por cierto no dejó indiferente a su director, Koldo Serra.

MONEY HEIST Part 4, Episode 1 (Netflix): More excitement and pure daffy fun than in the whole season of most shows. What kick this one is.

— Stephen King (@StephenKing) May 3, 2020