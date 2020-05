Eduardo de la Iglesia lanza pyme tras rebaja de sueldo: reparte pisco sour

View this post on Instagram

No importa cuantas veces la vida te bote o te haga tambalear. Lo único que vale es la cantidad de veces que te levantes. Les deseo lo mejor a todos!! Y si la vida te da limones, puedes hacer limonada, o como yo, que hago el mejor Pisco Sour artesanal del mundo! Aquí preparándome para salir a repartir!! 💪🏼💪🏼❤️❤️ Gracias por su cariño gigante y nos vemos el lunes a las 16.00hrs con el Hola Chile !