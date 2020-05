"La proyección que al final no tenía nada de proyección": El dolor de Roberto Van Cauwelaert por su salida de TVN

El periodista Roberto Van Cauwelaert se encuentra dolido por cómo se dio su salida de Televisión Nacional (TVN) en medio de los múltiples recortes que ha enfrentado el canal estatal en medio de la crisis por el covid-19.

En entrevista con La Cuarta, el ex "Rojo" contó detalles de cómo se dio su salida de TVN. Van Cauwelaert hubiera esperado otra manera de enfrentar las cosas, como por ejemplo que le hubieran ofrecido una rebaja de sueldo o un congelamiento, en lugar de desvincularlo.

"Yo negocié en diciembre, no quería firmar por Rojo y les dije 'conversemos en marzo'. La gente del canal me manifestó que me querían potenciar, que venían los festivales", partió contando.

En lo específico sobre su despido, el ex "CQC" comentó que "me pareció muy fría que me llamaran un día a través de videollamada y me dijeran que no sigo. Yo creo que podía hacer cosas más allá de Rojo. Me da risa la proyección que al final no tenía nada de proyección".

Más allá de eso, Van Cauwelaert adelantó quiénes pueden ser jurados en el programa de talento en un futuro cercano. "Estaba en carpeta un ex compañera de 'Intrusos'… Puede haber sido la Ale Valle, Catalina Pulido o Claudia Schmitd, por ahí. Había una suerte de jurado internacional. El casting estaba muy bueno", reveló.