Raquel Argandoña pudo ver a su mamá en cuarentena gracias a regalo del alcalde de La Florida

Raquel Argandoña pudo ver a su mamá después de dos meses en cuarentena gracias a la gestión del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter.

A través de Instagram, la panelista de Bienvenidos de Canal 13 le agradeció al edil haberle facilitado un traje especial y mascarilla para que pudiera ver a su madre.

"No aguante más, gracias al alcalde Rodolfo Carter que me regaló esta vestimenta pude lograr ver a mi viejita después de 2 meses", publicó en Instagram.

En conversación con Publimetro, la ex Miss Chile aseguró que "yo lo vi en una nota de Bienvenidos que él (Rodolfo Carter) regalaba este pack con desinfectantes, lo encontré tan espectacular que un día lo llamé para que me diera el dato de quién lo vendía".

"Él no me mandó el contacto, me pidió la dirección y me lo mandó de regalo, así que feliz con este regalo. Una vez que lo subí a las redes, la Kel y mi hermana también me pidieron uno, entonces le dije 'alcalde necesito comprarlos y no que me los regale', entonces me dijo que igual me los iba a mandar, es un amor ".