Captan paseando a Shakira y su familia sin mascarillas: reciben miles de críticas

Shakira está en el ojo de la polémica desde hace unos días cuando fue captada con sus hijos, Milan y Sasha, paseando cerca de su residencia en Barcelona, España, sin utilizar los cubrebocas obligatorios por las medidas sanitarias.

En las fotografías tomadas por los paparazzi y difundidas por la revista People, también se observa a la pareja de la barranquillera, el futbolista Gerard Piqué.

Tras esto los usuarios de las redes sociales manifestaron su rechazo por promover un acto irresponsable que pone en peligro la salud pública.

No obstante, la cantante se ha mostrado consciente de la gravedad de la pandemia en otras ocasiones. De hecho la intérprete fue una de las celebridades que le pidió al gobierno que los niños tuviesen la oportunidad de salir a pasear por su salud mental.

Esto "sujeto a las restricciones que consideraran los expertos y respetándose las normas de distanciamiento y sanidad", en su comunicado, lo que ahora la ha dejado en tela de juicio para sus fanáticos por ir en contra de su petición.

Gerard Pique and Shakira with Milan and Sasha flying a kite and riding a skateboard in Barcelona. pic.twitter.com/zd0pxgL4BD

— Shakira News (@shakirarchive) May 5, 2020