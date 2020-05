A 20 años de su estreno, los secretos del rodaje de "Gladiador": Russell Crowe casi mutilado por un tigre y un guión sin final

El 5 de mayo del 2000 se estrenó en salas "Gladiador", una película que revolucionó la industria del cine tanto por la historia narrada como por sus arriesgadas escenas. Y bien lo saben el director Ridley Scott y el protagonista Russell Crowe.

A 20 años de su estreno, Scott y Crowe revelaron secretos de lo que fue el caótico trabajo de la cinta que ganó cinco premios Oscar. En entrevista con Variety, ambos contaron anécdotas de lo que fue el proceso de rodaje.

Crowe casi mutilado por un tigre, fue uno de los secretos revelados. Scott contó que "el tigre era grande desde la cola hasta la nariz. Unos 3 metros aproximadamente. Tienes dos sujetos con una cadena en el ring para controlarlos y Russell dice: 'Ok, suéltalos', y cuando Russell se cae de espaldas, el tigre salta desde un hoyo para llegar a Russell, quien escapa a tiempo y me dice: 'Mierda, eso estuvo cerca"".

El actor neozelandés comentó que el rodaje "por supuesta que habría lesiones. Pero cuando eres más joven, estás hecho de goma y puede volver a la acción. Recuerdo haber dicho a mi madre, después de volver de una jornada de grabación, 'Me siento como un jugador de fútbol después de jugar toda una temporada"".

Por otro lado, Crowe contó que aceptó el papel en "Gladiador", pese a que el guión no tenía final. "La primera vez que leí el guión no pensé que fuera una película. Pero Walter Parkes (productor) dijo: 'Es 184 antes de Cristo, eres un general romano, y será dirigido por Ridley Scott'. Y eso fue suficiente para mí para querer hablar con Ridley. Acababa de terminar el rodaje de The Insider. Yo era enorme. No tenía cabello porque como usaba una peluca en esa película, me rapé para estar más cómodo. No lucía como ningún general romano", declaró.