Kevin Spacey se gana el odio de las redes con terrible análisis sobre la pandemia

Kevin Spacey es de esos ejemplos de personas que del estrellato bajaron a la impopularidad absoluta, esto tras las acusaciones de abuso sexual en su contra. Es por esto, que el actor ha limitado sus apariciones publicas, pero las que ha tenido, hasta ahora,no han sido muy afortunadas. Y esta oportunidad no fue la excepción.

El ex protagonista de "House of cards", reapareció en una conferencia llamada Bits & Pretzels, donde analizó la situación de desempleo generada por la pandemia del coronavirus e incluso la comparó con la pérdida de su trabajo debido a las acusaciones en su contra que se hicieron públicas en 2017. "No creo que sea una sorpresa para nadie que mi mundo haya cambiado completamente en el otoño de 2017. Mi trabajo, mis relaciones y mi posición en mi propia industria desaparecieron en cuestión de horas", señaló.

Spacey dijo que también que "simpatiza con las personas que han perdido sus trabajos durante la pandemia de coronavirus, ya que ha perdido el trabajo por acusaciones de agresión sexual", señaló agregando que "siento empatía por lo que se siente al saber de repente que no puedes volver a trabajar, o que puedes perder tu trabajo, y es una situación sobre la que no tienes absolutamente ningún control".

El actor aprovechó la tribuna para hacer un llamado a las personas "esta pandemia es una oportunidad para reflexionar sobre nuestras vidas, y que ser amable con uno mismo es el mejor lugar para comenzar". En ese sentido, se dio el tiempo para reflexionar "Porque tan sombrío y horrible como las cosas pueden ser y pueden verse, como lo hicieron para mí hace dos años y podrían buscarte en este momento, mejorará".

Aunque las declaraciones no fueron recibidas por el público que cuestionó que el actor se atreviera a comparar el perder el trabajo por culpa de la pandemia a hacerlo por estar acusado de abusos sexuales.