Los Simpson lo hicieron otra vez: guionista admite que predijeron abejas asesinas y coronavirus

No es primera vez que se comenta que “Los Simpson”, predijeron sucesos importantes que están pasando. Pero en esta oportunidad, fue uno de los propios escritores de la serie que reconoce que así fue. Bill Oakley, así lo escribió en su cuenta de Twitter.

Todo comenzó cuando varios usuarios de la red social del pajarito, comenzaron a publicar que el programa predijo no solamente que el coronavirus (COVID-19), sino que ahora también que las avispas asesinas llegarían a los Estados Unidos.

Según relata Infobae, el capítulo era el número 21 de la temporada cuatro emitida en 1993:“Mierda, Los Simpson realmente predijeron el 2020”, decía un tuit con un clip del episodio “Marge in Chains”. La trama del episodio habló acerca de un virus que entró desde Osaka, Japón, hasta Springfield infectando a muchos de los residentes. Además se sumaba una caja de abejas asesinas se suelta, lastimando aún a más personas.

En el capítulo, un trabajador de la fábrica en donde se encuentran unos jugos, tose en una de las cajas que llegó al pueblo donde vive la familia Simpson, y esto causa un contagio masivo, incluyendo a la mayoría de los protagonistas. Mientras Marge trata de cuidar de todos, pero es arrestada por accidentalmente robar algo de un supermercado.

En el vídeo que se viralizó se ve una protesta en las que los ciudadanos de Springfield exigen una cura para la enfermedad. “Pero la única cura que les puedo recomendar es el descanso. Cualquier otra cosa que les dé, serán placebos”, explicó el doctor Julius Hibbert a la multitud enojada. Luego, cuando le preguntan al médico cómo conseguir los placebos, y al ver un camión frente al hospital, pero como no sabían cuáles eran los contenidos del camión, la gente intenta voltearlo. No obstante, una de las cajas se rompe y libera “abejas asesinas”.

En el hilo de conversación, Bill Oakley hizo un retweet del video con un comentario que decía: “Bien, supongo que sí lo hicimos (predecir el futuro)”, escribió.

ok fine i guess we did https://t.co/Nf4suyC8A3

— BILL OAKLEY (@thatbilloakley) May 6, 2020