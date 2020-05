"Era la teleserie más ridícula del planeta y la vía láctea, pero yo la amaba": Delirio en Twitter tras el receso de "Verdades Ocultas"

No se trata de un final, es simplemente un hasta pronto. Eso ocurrió este viernes con la transmisión del último capítulo grabado de la teleserie de Mega "Verdades Ocultas", que entrará en un receso.

El covid-19 obligó a poner en pausa las grabaciones de la teleserie que se comenzó a transmitir en 2017 y que en su último capítulo al aire exhibió a Rocío (Camila Hirane) enterándose de que "El Santo" es el villano Leonardo (Carlos Díaz).

#VerdadesOcultas volverá: El elenco se despidió ante el receso de la teleserie… ¿Los extrañarás? pic.twitter.com/aI6WbnFTGt — Verdades Ocultas (@VerdadesMega) May 8, 2020

Más allá de ese importante acontecimiento en la extensa historia, la comunidad en Twitter, que recurrentemente ha convertido a "Verdades Ocultas" en trending topic, entró en delirio por el hecho del receso.

Los usuarios de dicha red social dejaron hilarantes comentarios, sobre todo después de que los propios protagonistas hicieran un watch party para celebrar la emisión del último capítulo antes del receso y prometer un regreso con más historias.

Aquí algunos tweets de Verdades Ocultas:

podrá ser mala pero no pueden negar que muchos veían esta wea para saber en qué terminaba y ahora….. #VerdadesOcultas — vers -180 ⎊ B⧗W ᱬ (@lenaymaximoff) May 8, 2020

Desde el lunes así vamos a estar sin la dosis diaria de esta pasta base televisiva #VerdadesOcultas pic.twitter.com/beMVE8gTt4 — La Condesa (@LaCondesa0882) May 8, 2020

no es por tirar spoiler pero esto viene para la próxima temporada de #VerdadesOcultas pic.twitter.com/Rt9306tDv0 — Rola_del_Rulo (@rolabar82) May 8, 2020

HASTA PRONTO #VerdadesOcultas!!!!! Jamás pensé que te iba llegar a querer, yo comencé a verte cuando llegaba de la pega y me acompañabas en el almuerzo, me hacias reír con tus estupideces y ahora sin pega, sin ustedes todo se fue a negro 😭😭😭 — Alejandra ✊🖤🌻 (@alessanova) May 8, 2020

Tengo un vacío en el corazón llamado #VerdadesOcultas se fue a receso pic.twitter.com/mhVwCpYQeQ — lajavi🌙 (@javi_acevedo1) May 8, 2020

De hecho me da penita sobre todo porque cuando empezó la veiamos con mi abuela ahí fijo con tecito y too, la comentabamos y wena wena y ahora pasó el tiempo y bueno, mi abuela ya no se acuerda ni de los nombres de los personajes 😔😔#VerdadesOcultas — Irma Almendras (@negriiiiis_) May 8, 2020

Marco cuando lo vayan a enterrar #VerdadesOcultas pic.twitter.com/Loz0zE4fni — Flor De Cerezo 🌸 (@ai_leen93) May 8, 2020

Podrian dar un maratón desde el capitulo 1para ponerse al día total no creo que me tome mucho tiempo #VerdadesOcultas pic.twitter.com/uMbZEFghix — Alejandro Aedo (@aedo78) May 8, 2020

Que tristeza el receso de #VerdadesOcultas pic.twitter.com/uYwPZyMSBK — No me llamo (@Aniliapaplina) May 8, 2020

Noooo era el último y no lo pude ver por mi trabajo 😂🙈 #VerdadesOcultas pic.twitter.com/aE2cDZTxOA — Super SoleGt SNK (@SuperSoleGT) May 8, 2020

Para el año 2050, cuando anuncien la vuelta d #VerdadesOcultas 😆😆😆 pic.twitter.com/bejj5wxUEj — 𝕁𝕦𝕒𝕟 𝕄é𝕟𝕕𝕖𝕫📱🎮🎧 (@_RevenG) May 8, 2020

Era eterna, mal hecha, ridicula, con poco presupuesto, actuaciones malas, tenía a tontomas, los guionistas están desquiciados, me hacía enojar, no respetaba a su audiencia pero aún asi #VerdadesOcultas era la mejor teleserie Aweona que he visto y con la mejor comunidad twitera❤ pic.twitter.com/9HFE6UfPL2 — Ociosaaa (@Ociosaaa1) May 8, 2020

A Marco lo entierran hoy, a Marco lo entierran mañana, a Marco lo entierran hoy, a Marco no lo van a enterrar….🎶🎶🎶🎶#VerdadesOcultas pic.twitter.com/AdtQJ3Uo5o — Génesis Martínez (@geneconstanza) May 7, 2020

cuando pensabamos que ya nada podía hacer que la teleserie se alargara más, la pandemia nos deja sin capítulos#VerdadesOcultas pic.twitter.com/cX0rIzkgFO — kathy (@joelsflicker) May 8, 2020

Y ahora que? Esta teleserie es como terminar una relación de 3 años, donde tu ex es entero de aweonao.. pero aún así lo extrañas y sientes un vacío 😅 #VerdadesOcultas pic.twitter.com/fXKWmfDPCU — Claudia G (@Imaginaria_) May 8, 2020

Qué onda? Leo el villano supremo se está enamorando de Rocío?! Se imaginan al final de esta weá terminan juntos como una pareja feliz que lucha contra los traicioneros del mundo? Shook #VerdadesOcultas pic.twitter.com/xG22Wgc3Un — . (@Mimidro) May 8, 2020