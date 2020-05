Horóscopo de hoy: esto es lo que dicen los astros signo por signo para este sábado

¿Quieres saber qué te deparan los astros del Zodíaco en el horóscopo para el día de hoy? Si es así, entonces no dejes de buscar qué dice tu signo a continuación.

ARIES (21 marzo -19 abril)

Se hace necesario hacer un mea culpa y analizar que estás haciendo mal. Una vez que logres, se vizualizará mucho mejor el ámbito laboral y amoroso.

TAURO (20 abril – 20 mayo)

Tendrás que poner los pies en la tierra, pensarás en tus sueños y en cómo alimentarlos.

Canaliza toda esa informacion y plantéate metas a corto plazo.

GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)

El corazón está a mil por hora, tu energía fluye, que te sirva para tomar mejores decisiones. Concreta el éxito, lograrás grandes objetivos, porque ya preparaste el camino.

CÁNCER (21 junio – 22 julio)

El amor está a flor de de piel. Los que están en pareja tendrán encuentros de caracter fuerte. Calma tus emociones, deja que todo fluya y las cosas saldrán bien.

LEO (23 julio – 22 de agosto)

Te sentirás algo disconforme con ciertas situaciones y, sobre todo, reacciones

de tus pares que te provocaran problemas con tus superiores. Tómalo con calma, la ira en estos casos no es la mejor compañera.

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

Andarás bastante inseguro, por ende, la relación con tu pareja se tornará un tanto asfixiante,

ya que no le das espacio para hacer sus cosas con total tranquilidad. No te obsesiones.

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

Recuerda comenzar con humildad a expresar lo que te molesta, el fondo de lo que expones es muy válido, pero tu forma de plantear los temas lo trastoca todo.

ESCORPIÓN (23 octubre – 21 noviembre)

Lo que antes creías que era un juego, una cosa pasajera, dejará de serlo y eso te tendrá muy preocupado, porque sentirás que lo que tenías bajo control se te escapó de las manos. Si te interesa, llegó la hora de demostrar con hechos lo que sientes.

SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)

Debes organizar mejor tus horarios, te jugará una mala jugada el desorden del fin de semana. Comienza a organizarte mejor.

CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

Has dejado de lado tu norte, y así no puedes ver los grandes proyectos que se te presentan. No te has sentido bien, el cuerpo se está expresando y lo que no dice la boca, lo dice él.

ACUARIO (20 enero – 18 febrero)

Disfruta de tu buen momento ya que luchaste mucho por aquello, pero hazlo con humildad y gratitud. Tu actitud te perjudicará en tus relaciones, piensa con el corazón no tanto con la cabeza.

PISCIS (19 febrero – 20 marzo)

Buen momento, muy feliz, muy en paz, sigue con calma disfrutando de este grato momento, pero no olvides a la familia. Hay tiempo para todo, mantente comunicado con tus seres queridos.