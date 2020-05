Bailes en espejo y grabado: Cómo se prepara el regreso de "Bailando por un sueño"

Tras casi dos meses fuera del aire, el estelar "Bailando por un sueño", de Canal 13 prepara su regreso para fines de este mes. El estelar de concurso conducido por Martín Cárcamo debió salir del aire debido a la crisis sanitaria por el coronavirus y los resguardos que la producción debió tomar para evitar que el numeroso staff de producción y participantes pudieran resultar contagiados. En vista de esto, es que la Productora Lateral, a cargo de la realización del programa está trabajando en el regreso, pero bajo todas las medidas de seguridad que se requieran, en ese sentido, ya se han aplicado varias modificaciones en el formato que lo harán diferente al original.

Para comenzar, el espacio de entretención, será grabado, ya no se emitirá en vivo cuatro días a la semana como se hizo en un comienzo. Sólo se grabará dos veces a la semana. Además, un ítem importante es el contacto físico entre el participante y su bailarín. En esta oportunidad, los ensayos serán por vía zoom y las coreografías en "espejo", vale decir, que ambos ejecutan los mismos pasos simultáneamente, pero sin tocarse.

Mientras que el número de personas en el estudio se limitará a máximo 40 entre equipo e invitados y se está viendo la forma de que el jurado se encuentre protegido, en ese sentido, en la versión argentina que comienza también en las próximas semanas, se pondrán láminas de acrílico que separará a cada uno de los integrantes del grupo. Carolina de Moras, en tanto, que era una de las encargadas de evaluar a los participantes, no participará en este regreso, debido a que tiene un solo pulmón, por lo que pertenece al grupo de alto riesgo de contagio. En su reemplazo, la producción convocó a la también ex animadora del Festival de viña Eva Gómez, quien la semana pasada estuvo realizando las fotografías promocionales del programa. Quien también está en veremos es Raquel Argandoña, quién todavía no llega a un acuerdo con los realizadores. Mientras que el argentino Aníbal Pachano, también está descartado por encontrarse en Argentina y pertenecer también al grupo de alto riesgo.

Así mismo, se limitarán el número de coach que preparan a las parejas, de manera de evitar que más personas circulen por el estudio. De hecho, no se habilitarán los espacios comunes como existián antes en la zona de backstage y será obligatorio el uso de alcohol gel, guantes y mascarillas por quienes circulen por el set.

En cuánto a los participantes también habrá cambios, ya que hay varios que se encuentran fuera del país como Gala Caldirola, Gerardo y Leo Méndez, por lo que deberán ser reemplazados. Quien si continúa es Yamila Reyna, quien contó en el espacio de Instagram de Hugo Valencia que "yo vuelvo… ya es vox populi que sí vuelve. Con muchas reglas extrañas, nuevas… pero volvemos, vamos a dar lo mejor. Todos los que viven lejos no van a volver… las reglas nuevas nos van a perjudicar harto a los famosos porque no somos bailarines".