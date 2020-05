Chriss Mc Millan sorprende con su revelación de maternidad desde Ucrania

View this post on Instagram

Feliz Día a todas las Mamás!!! Que emoción más grande poder por primera vez en mi vida celebrar este día (Ya no sólo a mi mamá) Hace exactamente 1 año, el 10 de mayo del 2019, me enteré que estaba embarazada. Ufff, qué locura de emociones y sentimientos. Todas las historias y descripciones se quedan cortas hasta que lo vives… los cambios físicos, hormonales y emocionales, cómo va creciendo la pancita y las ecografías!!! Ay… son un verdadero milagro y a veces una tremenda sorpresa como en mi caso, cuando la segunda vez me enteré que venían, no uno, si no dos bebés en camino. Es un proceso tan intenso, pero no es nada comparado con la vida que comienza después del nacimiento, esa sí que es aventura! Pero tener a mis pequeños en brazos es poder ver, tocar y hasta oler algo que hasta ese entonces era sólo algo abstracto… el amor. Hoy con más sentimiento y corazón que nunca quiero saludar a todas las mamás de guatita y de corazón que dan todo por la felicidad y bienestar de sus hijos. Mi admiración para todas mis amigas y conocidas porque por Dios que es un camino duro y difícil porque ser mamá no es una etapa más en nuestras vidas, para quienes optamos por la maternidad, cada día es construir vidas. Qué tremendo desafío y que caóticamente hermoso es cada segundo de él…por eso, más que nunca feliz día a mi mamá @roxanamcmillan que me dio todas las herramientas, la fuerza, el valor y el amor para yo ahora cumplir este rol. Así que con todo mi amor FELIZ DÍA MAMÁS!!! #DíaDeLaMadre #Mamá #MamáPrimeriza #MamáDeMellizos #MamáX2