Camila Nash arma su hombre ideal con especial característica de Julio César Rodríguez

El nuevo capítulo de Cocina Fusión, tuvo seis nuevos invitados, entre los que figuró Viviana Nunes, Paulina Magnere, Lolo Peña, Daniel Valenzuela, Matías del Río y Camila Nash. Pero sin duda, fue esta última quien más llamó la atención, luego de armar su hombre ideal utilizando una característica de su expareja Julio César Rodríguez.

El hecho ocurrió durante una dinámica del programa, en la que le entregaron una galleta de la fortuna. Si bien estas suelen tener preguntas para los invitados, la modelo recibió un desafío. "Arma tu hombre ideal con famosos chilenos", decía el papel.

TVN

Fue en ese momento, que la modelo comenzó a crear a esta figura, utilizando la sonrisa de Martín Cárcamo, las piernas de Thiago Cunha y el tren superior del Tatán Ramírez, para luego referirse al animador del programa Contigo en la Mañana, de Chilevisión.

"Para partir por casa, con el buen carácter del Julio César", dijo. "Es súper real. Hay que partir por casa. Buen carácter porque yo soy hincha pelotas. No se enoja, no se enoja nunca", agregó Camila Nash. Consultada por su opinión sobre Matías del Río, otro de los invitados, dijo "a mí me encanta Matías. Aparte que yo siempre veía Última Mirada porque me encantaba su forma de entrevistar".

