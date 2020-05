Suspenso, drogas y comedia: las seis series que estrenará en mayo OnDIRECTV

Panorama para los días de cuarentena. OnDIRECTV anunció que durante mayo estrenará seis series que estarán disponibles para Chile. Suspenso, drogas y comedia es parte de lo que se ofrece en esta ocasión.

Con la entrega de la segunda temporada de "Liar", el 18 de mayo (22:00), arranca este ciclo de series que se transmitirá en los canales 201 y 1201 de DIRECTV y que al día siguiente de su correspondiente emisión, los capítulos estarán disponibles en modalidad on demand en DIRECTV GO.

Liar (Temporada 2)

Estreno: lunes 18 de mayo, a las 22:00 horas (Chile)

Tras el éxito alcanzado en su primera temporada, esta producción británica ofrece en su segunda entrega nuevos misterios por resolver. Con el hallazgo del cuerpo de Andrew Earlham, la policía busca determinar quién lo asesinó. Esta muerte enfrenta a los personajes con secretos del pasado, entre ellos Laura Nielson, la profesora con la que tuvo una cita Andrew.

The Secrets She Keeps

Estreno: lunes 18 de mayo, a las 23:00 horas (Chile)

Esta serie de suspenso psicológico australiana cuenta la historia de dos mujeres, con orígenes muy diferentes, que tienen una coa en común: los secretos explosivos que amenazan con destruir todo lo que aman. Está basado en la novela del australiano Michael Robothman.

Malaka

Estreno: jueves 21 de mayo, a las 22:00 horas (Chile)

Mucha acción e intensidad ofrece esta serie española cuya historia arranca con la desaparición de la hija de un empresario de la ciudad de Málaga. Junto con ello, la aparición de una nueva droga desata una guerra entre dos bandas de traficantes, mientras la policía debe indagar en estos oscuros mundos. El pasado de los personajes también juega un rol clave.

White House Farm

Estreno: martes 26 de mayo, a las 22:00 horas (Chile)

Drama británico que está basado en una historia real ocurrida en Essex, en agosto de 1985. En dicha ocasión se produjo el asesinato de cinco miembros de una misma familia.

Back To Life (Temporada 1)

Estreno: martes 26 de mayo, a las 23:00 horas (Chile)

Una comedia del Reino Unido que cuenta la historia de Miri Matteson, quien después de 18 años en prisión vuelve a su casa. Su nueva vida y su deseo de reinserción lo enfrentan con su pasado.