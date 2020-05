Horóscopo de hoy: esto es lo que dicen los astros signo por signo para este jueves 14

¿Quieres saber qué te deparan los astros del Zodíaco en el horóscopo para el día de hoy? Si es así, entonces no dejes de buscar qué dice tu signo a continuación.

ARIES (21 marzo -19 abril)

Alguien necesitará tu apoyo y contención emocional, entrégalo desde la comprensión y el amor. No juzgues ni des consejos si no te los piden, tu presencia será suficiente.

TAURO (20 abril – 20 mayo)

El amor siempre está, pero no prestes atención a tus pensamientos negativos. No intentes controlar ni poseer, saldrás perjudicado si lo haces.

GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)

Debes calmarte y ser empático, no todos comprenden con agilidad y rapidez como tú. Dirígete a los demás con amabilidad y ellos te comprenderán.

CÁNCER (21 junio – 22 julio)

Mantente alerta a las señales que te está mandando el universo, pon los pies en la tierra porque te está enviando su energía y vitalidad. Se avecinan buenas noticias.

LEO (23 julio – 22 de agosto)

Es fundamental comenzar a preocuparte de tu salud, comer nutrientes y vitaminas que fortalezcan tu sistema inmune. No te expongas, cuidarte es prioridad.

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

Han sido días de arduo trabajo, debes darte una pausa, demuestra tu amor a tus seres queridos, que la preocupación no te invada. Tu familia siempre estará apoyándote.

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

Te has dejado pasar a llevar con comentarios que no te identifican, comunica con inteligencia tus disgustos. Hoy darás una lección de sabiduría.

ESCORPIÓN (23 octubre – 21 noviembre)

Las promesas de los demás te tienen cansado, debes ver con hechos sus cambios. No te decepciones ni esperes nada, concéntrate en ti y tu camino iluminarás.

SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)

Un nuevo desafío laboral llegará a tocar tu puerta, esto te pone nervioso y feliz a la vez. Si te lo propones todo saldrá bien.

CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

En ti no existe la palabra cansancio, pero debes darte un respiro y un gusto que te motive a continuar. Necesitarás la contención de tu pareja o familia.

ACUARIO (20 enero – 18 febrero)

Cada vez estás más cerca de tu misión, no te desvíes del camino, debes estar pendiente y presente. No tomes decisiones si no estás completamente seguro.

PISCIS (19 febrero – 20 marzo)

Debes mantener todo tu ambiente limpio y brilloso, ayudará a que tu mente se sienta de la misma forma. Mente clara, decisiones conscientes.