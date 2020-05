Panorama para la cuarentena: The Black Eyed Peas dará el vamos a una serie de conciertos interactivos

La banda estadounidense The Black Eyed Peas dará el vamos a una serie de conciertos interactivos, en medio de los días de cuarentena en todo el planeta por el coronavirus.

La serie de conciertos llamada "Budweiser Rewind" será transmitida a través de YouTube y permitirá a los fanáticos ir comentando en vivo la música de los artistas e ir conociendo historias relatadas por sus propios protagonistas.

The Black Eyed Peas, de gran éxito en la década de los 200 con hits como "Where is the love" o "I gotta Feeling", se presentará este sábado 16 de mayo, a partir de las 20:00 (hora de Chile).

The Black Eyed Peas dará un concierto interactivo / Foto: Gentileza

"La música es algo que siempre ha unido a las personas, incluso cuando están físicamente separadas. ¿Qué mejor manera de disfrutar de esta nueva normalidad de un sábado por la noche que relajarse con algunas de tus canciones favoritas de Black Eyed Peas en vivo en tu casa?", expresó el vocalista Will.i.am.

Cabe recordar que el último lanzamiento de The Black Eyed Peas fue "Mamacita", en colaboración junta a Ozuna y J.Rey Soul.

En los próximos días se irán dando a conocer los nombres de las bandas que estarán en las próximas ediciones de esta serie de conciertos interactivos.