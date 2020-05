La chilena que la rompe en TikTok con su notable imitación a Emilia Clarke

La cuarentena ha aumentado la demanda por los videos de TikTok y bien lo sabe la chilena Javiera López, quien la viene rompiendo en las redes sociales con sus notables imitaciones a la actriz británica Emilia Clarke.

Su parecido físico a la protagonista de "Last Christmas" es evidente y eso fue justamente lo que aprovechó esta estudiante de cinematografía para atreverse a publicar videos reinterpretando escenas de la película "Me before you".

"Desde que iba en cuarto medio (me hablaban del parecido), pero cuando entré a la U tomé en cuenta lo que me decían, porque ya era mucha gente. Pero no me atrevía a hacer cosplay o algo así por falta de tiempo, y miedo en parte de hacerlo mal", contó López a Radio Bío Bío.

"Sucedió esto de la cuarentena y dije: 'ya ahora sí, debo sacarle provecho de algún modo"", agregó.

A sus 22 años, Javiera disfruta el éxito en TikTok ya que sus videos han traspasado fronteras. Y así ha quedado en evidencia con los comentarios que le han llegado desde distintos puntos del planeta.

"Es súper extraño porque no estoy acostumbrada a que comenten tanto lo que hago, pero me gusta. La mayoría de los comentarios son positivos, si me encuentran muy parecida, pero lo mejor es saber que disfrutan los videos que subo", dijo,

"Y los malos comentarios también los tomo con cariño, porque son distintos puntos de vista al fin y al cabo. Trato de responderles a todos siempre agradeciéndoles, por darse el tiempo de ver los videos y comentarlos", continuó.