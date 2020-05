Terremoto en "Mucho gusto": Luis Jara y José Miguel Viñuela salen de pantalla

La pandemia por el coronavirus ha provocado cambios profundos en la televisión y sus contenidos. Pero uno de los más dramáticos es el que vivirá "Mucho gusto", que sacará de pantalla a dos de sus rostros más emblemáticos, Luis Jara que es parte del equipo que consolidó el programa matinal y, a José Miguel Viñuela, que se había reincorporado al espacio en 2017.

Según comentan fuentes al interior de la señal de Bethia, los cambios que se habían planeado en marzo con la presentación de un esquema de matinal conducido por mujeres, tuvo que ser postergado debido a la contingencia por la crisis sanitaria. Sin embargo ahora, el hecho de que se busca reducir el número de personas en el estudio como medida de seguridad para evitar contagios de covid-19 es que se optó por dejar solo a Diana Bolocco y Soledad Onetto a cargo del programa.

Las mismas fuentes comentan que esta decisión no tiene plazo, que se espera sea por la coyuntura de la pandemia, pero no se les dio una fecha a los animadores de posible regreso. Por otra parte, José Miguel Viñuela que regresó a la estación en 2017 después de haberse ido en 2012 tras 15 años como uno de sus rostros ancla, se enfocará en "Dale play", el estelar de concursos que debutó este jueves y que está siendo grabado bajo estrictas normas de seguridad. Mientras que Luis Jara, no tiene otro proyecto en carpeta en el canal. Cabe recordar que el animador y cantante, se reincorporó recién en marzo al espacio matinal, tras pasar seis meses fuera. Período que pidió como "sabático", para poder replantear su carrera y enfocarse en sus proyectos musicales. Para su regreso en marzo pasado, señaló a La Cuarta que renovó contrato con la televisora, por lo que continúa vinculado a ella por tres años más "mi proyecto con Mega es a cuatro años. Ya hice uno y me quedan tres. Es un compromiso muy responsable y se me ha pasado volando“, contó en esa oportunidad.

La salida de los animadores, se suma a la de Patricia Maldonado que se mantiene "congelada" desde el 18 de octubre del año pasado y tampoco tiene fecha de regreso a la pantalla, a pesar de que mantiene contrato vigente con la estación hasta diciembre de este año.

