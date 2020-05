Actor de "Modern Familiy": Fred Willard muere a los 86 años

A los 86 años murió el actor Fred Willard. Se trataba de una de las caras más reconocidas del off de Hollywood, actor de la aplaudida serie "Modern Family".

Según sus cercanos, el comediante falleció debido a causas naturales.

“Mi padre falleció muy pacíficamente anoche a la fantástica edad de 86 años. Siguió moviéndose, trabajando y haciéndonos felices hasta el final. Lo amamos mucho. Lo extrañaremos para siempre”, expresó la hija del actor en diálogo con el sitio estadounidense TMZ.

Entre sus participaciones más populares, se encuentran Wizard of Waverly Place, I could Never Be Your Woman, Everybody Loves Raymond, por la que recibió tres nominaciones a los premios Emmy y la película Anchorman. Su último trabajo había sido en una serie de Netflix llamada Space Force.