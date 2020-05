¿Estamos en los 90's? Banda sonora de la serie "Dark" de Netflix es lanzada en cassette

¿Eres fanático de Netflix y a la vez de las cosas retro? Pues bien, la serie "Dark" lanzó su banda sonora en cassette. ¿Estará tu vieja radio con cassette en algún rincón de tu casa? La información fue dada a conocer por Invada Records a través de su cuenta de Instagram. Netflix siempre busca sorprendernos y ahora para su mejor serie original, crearon este particular merchandising.

Los cassette se comercializan a través de un set. "Cassettes de 'Dark' edición limitada de las dos primeras temporadas. Partitura original de Ben Frost. Las cintas Cycle 1 y Cycle 2 solo están disponibles para comprar como un conjunto (no individualmente) y no hay venta al por mayor", señalaron en la cuenta. "Enviaremos a todo el mundo, pero no estarán disponibles en ningún otro lugar, así que no pregunten si alguien más las está almacenando", explicaron. "Esperamos que elijan el set: ¡se ven fantásticas y suenan increíbles!", concluía la publicación.

¡Mira qué lindos!

Cómo podemos ver en las imágenes, ambos casetes cuentan con las caratulas características de cada temporada de la serie. Eso no solo hace que queramos escuchar la música de la serie, sino que también se posiciona como una pieza de colección para el futuro. "Dark" es una de las más populares series de Netflix. Y estamos ad portas de tercera y final temporada. La historia del juego espacio-temporal en el que el protagonista Jonas Kahnwald se ve envuelto, atrapa.

"Dark": así se verán algunos de sus personajes en la tercera temporada La nueva entrega de Netflix llegará este 27 de junio. Fecha que según la misma serie ocurrirá un "apocalipsis".

¿Estamos seguros de que esta será la última temporada? Desde Netflix lo aseguran, porque los guionistas no quieren extenderla de forma innecesaria. ¿Fecha de tercera temporada? Todos apuestan al 27 de junio. Es porque es una fecha clave en la historia: "el día del apocalipsis". Para la segunda temporada, se eligió el día del suicidio de Michael/Mikkel. Por eso, las fichas apuestan al próximo mes.

¡Te dejamos las imágenes de los cassettes!